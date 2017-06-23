السيسي يعفو عن هشام طلعت مصطفى المدان في مقتل سوزان تميم

قال مصدران أمنيان لرويترز إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر اليوم الجمعة بالعفو عن هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق والمدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وقال المصدران إن الإفراج عن مصطفى الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاما جاء في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا تظاهر.

وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر أيلول 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز 2008.