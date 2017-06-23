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ثقافة ومجتمع

الإفراج عن الكاتب السعودي “زهير كتبي”

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017
الإفراج عن الكاتب السعودي “زهير كتبي”

أُفرج صباح اليوم، عن الكاتب السعودي زهير كتبي، بعد قضاء محكوميته السابقة التي صدرت في عام 2015.

وأعلنت أسرة الكاتب عن الإفراج عنه اليوم وعودته لمنزله بحسب صحيفة الخليج السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت في عام 2015 حكماً قضائياً على الكاتب زهير كتبي، بالسجن أربع سنوات، ووقف التنفيذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من الكتابة 15 عاماً.

وجاء الحكم بعد إيقاف الكاتب وصدور أمر بمنعه من الظهور الإعلامي شهر رمضان قبل الماضي لحين انتهاء محاكمته في قضية تصريحاته التي طالت الملك سعود رحمه الله في برنامج “في الصميم” على قناة “روتانا خليجية”، وهو البرنامج الذي أوقف آنذاك. وكان الكتبي قد نشر مقالا على موقعه يرد على الامير ممدوح بن عبدالرحمن قائلا له:" نحن لا نعيش فى عصر الملك سعود غفر الله له".

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