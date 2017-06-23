الإفراج عن الكاتب السعودي “زهير كتبي”

أُفرج صباح اليوم، عن الكاتب السعودي زهير كتبي، بعد قضاء محكوميته السابقة التي صدرت في عام 2015.

وأعلنت أسرة الكاتب عن الإفراج عنه اليوم وعودته لمنزله بحسب صحيفة الخليج السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت في عام 2015 حكماً قضائياً على الكاتب زهير كتبي، بالسجن أربع سنوات، ووقف التنفيذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من الكتابة 15 عاماً.