Arabian business
ثقافة ومجتمع

الإدارة الأمريكية تقوم بتشديد إجراءات "الفيزا"

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإدارة الأمريكية تقوم بتشديد إجراءات "الفيزا"

تم إصدار استبيان جديد من قبل الإدارة الأمريكية لكل المقدمين على حصول تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم هذا الاستبيان أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما.

ووافق مكتب الإدارة والميزانية يوم 23 مايو على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد قال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئا بالغا وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد وستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.

ويمكن لمسؤولي القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية أمس الأربعاء إن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن "مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام".

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية أن تشديد الفحص سيسري على من يستلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات التدقيق ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.

وفي حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية يقول نموذج الاستبيان إن عدم الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.

ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين إن طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 عاما إلى جانب توقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة.

وقال باباك يوسف زادة وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأمريكيين الإيرانيين إن الأسئلة الجديدة تمنح "سلطات تعسفية" لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تمنح الفرنسيين فيزا 4 سنوات

الخطوط السعودية: بإمكان الأمريكيون الحصول على فيزا عبور لـ 72 ساعة تمكنهم من السياحة والعمرة

مقاضاة شركات بطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد وغيرها بسبب إجبارها الشركات على تحديث الأجهزة

بعد وصول رسوم فيزا كارد السنوية لـ 78 مليون دولار، وول مارت تتوقف عن قبولها

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

لوري حداد تطلق "كل شي بحبو فيك"

البحرين: مزايدة على 30 رقما مميزا

السبت 27 مايو أول أيام رمضان في الإمارات وفقا للمشروع الإسلامي لرصد الأهلة

تخريج أول دفعة من برنامج ماجستير العلوم الهندسية في مجال نظم وتقنيات الفضاء بأبوظبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السجن 3 سنوات لمؤسس شركة كبيرة في دبي بسبب شيكات بلا رصيد

الإدارة الأمريكية تقوم بتشديد إجراءات "الفيزا"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »