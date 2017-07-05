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ثقافة ومجتمع

تسهيلات حصرية من "اتصالات" و"دو" لكبار السن الإماراتيين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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تسهيلات حصرية من "اتصالات" و"دو" لكبار السن الإماراتيين
تنسجم هذه المبادرة في أهدافها مع مبادرة "بطاقة مسرة" التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع "اتصالات" و"دو "اليوم عن تقديم باقات بيانات واتصال هاتفية خاصة بكبار السن من مواطني الدولة.
وتنسجم هذه المبادرة في أهدافها مع مبادرة "بطاقة مسرة" التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن، تقديراً لدورهم في المجتمع فهم القدوة والخير، ودعاة الحفاظ على التقاليد والموروث الأصيل.
وفي إطار هذه المبادرة، سيحظى كبار السن الحاملين لبطاقة "مسرة" بجملة من الميّزات النوعية على مستوى الأسعار، وسرعة الخدمة، وجودة إنجاز التعاملات، حيث سيحصلون على خصم بنسبة 50% على باقات البيانات بنظامي الفاتورة الشهرية والدفع المقدم من "اتصالات".
وتتراوح سعة باقات البيانات بدءاً من 1 جيجابايت ووصولاً إلى 100جيجابايت، مما سيتيح لهم البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأحبائهم ويمكّنهم في نفس الوقت من مواكبة العصر الرقمي.
كما سيحظون بتسهيلات حصرية في خدمة العملاء تتمثل في منحهم الأولوية في الحصول على الخدمة في مراكز أعمال "اتصالات"، والأولوية في الرد على المكالمات الواردة إلى مراكز الاتصال التابعة لشركة "اتصالات"، حيث سيتم تحويل مكالماتهم بشكل تلقائي إلى خطوط الخدمة السريعة "Emarati Gold" ليتم الرد عليها من قبل طاقم متفرغ ومؤهل لتقديم الاهتمام الفوري والفعال وفقاً لمتطلباتهم الفردية.
ومن شأن هذه التسهيلات أن تضمن لهذه الفئة العمرية الحصول على أفضل مستويات الخدمة والراحة لإتمام معاملاتهم ومعالجة استفساراتهم وطلباتهم المتعلقة بخدمات الاتصالات في أسرع وقت ممكن.  
وستتيح هذه المبادرة لكبار السن أيضاً الحصول على تخفيضات من "دو" تصل نسبتها إلى 50% من الأسعار المعتمدة لعملاء الدفع الآجل، و100% رصيد إضافي لعملاء الدفع المسبق، بحيث يمكن لعملاء "دو" الاستفادة منها فوراً.
وتتنوع الباقات المتاحة في هذه المبادرة ومنها الباقة الذكية 150 وتشمل 6 غيغابايت بيانات محلية و300 دقيقة مرنة تتيح الاتصال داخل الدولة وخارجها وبسعر قدره 75 درهم إماراتي بدلا من 150 درهما. في حين يبلغ سعر الباقة الذكية 1000 وتشمل 100 غيغابايت بيانات محلية و2500 دقيقة مرنة تتيح الاتصال داخل الدولة وخارجها وبسعر 500 درهم إماراتي بدلا من 1000 درهم.
ويتيح العرض الجديد لعملاء الدفع المسبق من حاملي بطاقة الإعاقة الحصول على 100% رصيد إضافي عند إعادة تعبئة رصيدهم بـ 20 درهم أو أكثر، حيث يمكنهم استخدام الرصيد الإضافي لإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية والبيانات.
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