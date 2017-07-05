رها المحرق قاهرة جبل إيفرست ضيفة في أبوظبي

تم الإعلان عن مشاركة الرياضية والمغامرة رها المحرق، وهي أول سيدة سعودية تتسلق جبل إيفرست، للتحدث في حلقات النقاش التي يستضيفها المؤتمر الدولي لرياضة المرأة المزمع انعقاده في الفترة من 6-7 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في العاصمة أبوظبي.

وتنضم المحرق إلى كوكبة من رواد القطاع والأكاديميين والطلبة والضيوف المميزين، خلال المؤتمر الذي يمتد ليومين للمشاركة في حلقة نقاش تحت عنوان "خلق قدوة القرن الحادي والعشرين – صعود نجم المرأة الرياضية في العالم العربي".

وإذ تنضم المحرق إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، فإن من المتوقع أن تتحدث عن مسيرتها الشخصية المتميزة، وتجربتها المباشرة في تخطي وكسر العوائق الاجتماعية والرياضية بغية إلهام السيدات في مختلف أنحاء العالم بإظهار وتطوير إمكاناتهن بشكل كامل.