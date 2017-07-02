47 مساهم في صندوق الوطن: 29 رجل أعمال و 18 شركة كبرى

أعلن صندوق الوطن، اليوم أن إجمالي المساهمات التي تلقاها منذ تأسيسه ولغاية الآن تجاوزت نصف مليار درهم، حيث وصلت إلى أكثر من 548 مليون درهم. وتشكل المساهمات حوالي 55 في المائة من النسبة التي يستهدفها الصندوق والبالغة مليار درهم بحلول العام 2020.

كما أطلق صندوق الوطن (المبادرة المجتمعية لرجال أعمال إماراتيين هدفها دعم التنمية المستدامة وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة بالاستعداد لمرحلة ما بعد النفط) مبادرة "أوائل الصندوق" لتكريم أوائل المساهمين والداعمين له. لتشجيع رجال الأعمال والأفرد على الاقتداء بهذه النخبة من التي جسدت نماذج رائعة في البذل والعطاء والحرص على الاستثمار في المستقبل المزدهر للوطن، وستشمل هذه المبادرة أسماء جميع داعمي الصندوق قبل نهاية "عام الخير"، سواء كانو من الافراد والمؤسسات، وسيحصل "أوائل الصندوق" على العديد من المزايا والامتيازات الخاصة بهم.

وأعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة في تجسيد المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن. داعياً جميع رجال الأعمال والشركات في دولة الإمارات إلى الاقتداء بهذه النخبة المتميزة من المساهمين الذين عبروا من خلال مبادرتهم في دعم الصندوق وأهدافه وخططه الاستراتيجية حرصاً كبيراً على المساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية وبناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وتوزع دعم الصندوق على مساهمات تم تحصليها وصلت إلى حوالي 370 مليون درهم، والتزامات تعهدت بها الجهات وصلت إلى178.5 مليون درهم. أما على صعيد عدد المساهمين فقد بلغ العدد الإجمالي للمساهمين أكثر من 47 مساهم من الأفراد والمؤسسات، منهم 29 فرداً بنسبة 62 في المائة، 18 شركة بنسبة 38 في المائة.

وعلى صعيد أعلى 5 مساهمات بالقيمة في فئة المساهمين الأفراد، فقد حل معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالمرتبة الأولى بمساهمة بلغت قيمتها 20 مليون درهم، تلاه في المرتبة الثانية سعادة سلطان راشد الظاهري بمساهمة بلغت قيمتها 12 مليون، ثم في المرتبة الثالثة خلف الحبتور بمساهمة بلغت 10 ملايين درهم، ثم ناجي حسن الحارثي في المرتبة الرابعة بمساهمة قيمتها 10 ملايين درهم، وثم عبدالرحمن سعيد غانم العلي بمساهمة بلغت قيمتها 6 ملايين درهم.

وفي فئة الشركات، فقد حلت شركة "أعمار " في المرتبة الأولى، حيث ساهمت بنسبة 2 في المائة من أرباحها السنوية بقيمة 84 مليون درهم، تلتها شركة "الدار العقارية" بمساهمة وصلت قيمتها إلى 48 مليون درهم، ثم "بنك الاتحاد الوطني" بمساهمة بلغت قيمتها 30 مليون درهم، و"نادي الضباط" بمساهمة وصلت قيمتها إلى 25 مليون درهم، ثم "جمعية أبوظبي التعاونية"، والمجموعة الذهبية الدولية بـ 20 مليون درهم لكل منهما.





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