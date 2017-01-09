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ثقافة ومجتمع

72 سنة عمر مشتبه به بين 16 اعتقلوا بتهمة السطو على شقة كيم كردشيان بباريس﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
72 سنة عمر مشتبه به بين 16 اعتقلوا بتهمة السطو على شقة كيم كردشيان بباريس﻿
نشرت كيم على حسابها في انستغرام صورة خاتم سعره 4 ملايين دولار تقريبا بحسب زعمها قبل تعرضها للسرقة

اعتقل ستة عشر شخصاً في باريس، تتراوح أعمارهم بين 72 و50 سنة، يشتبه بعلاقتهم بحادثة سرقة كيم كارداشيان، تحت تهديد السلاح في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بحسب صحيفة ديلي ميل التي اشارت إلى أن المشتبه بهم من عتاة اللصوص ولهم سجلات حافلة بالسرقات.

 

وأشارت صحف فرنسية إلى أنه السلطات تمكنت من العثور على المشتبه بهم، بفضل تحليل آثار الحمض النووي، عثر عليها في مسرح العملية.

وكان السارقون قد اقتحموا الشقة المفروشة التي استأجرتها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، في العاصمة الفرنسية، عندما كانت في زيارة لحضور أسبوع باريس للموضة.

بعد الحادث، قال المحققون الفرنسيون إن سارقين اثنين، على الأقل، دخلا الشقة متنكرين بزي عناصر للشرطة، وقاما بتكميم النجمة وحبسها داخل غرفة الحمام.

وخرج السارقون المقنعون، بعد سرقة مجوهرات وقطع ثمينة قدرت قيمتها بسبعة ملايين يورو.

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