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ثقافة ومجتمع

مؤتمر دولي في دبي لبحث فرص تطوير صناعة النشر بالمنطقة العربية

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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مؤتمر دولي في دبي لبحث فرص تطوير صناعة النشر بالمنطقة العربية
احتفاءً بالسياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة

(رويترز) - تنظم إمارة دبي في دولة الإمارات مؤتمرا دوليا للنشر خلال الربع الأول من العام الجاري بمشاركة خبراء عرب وأجانب لبحث فرص تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية من خلال بناء شراكات مع دور نشر عالمية.

 

ويتناول المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي يومي الخامس والسادس من مارس آذار القادم محاور متعددة من بينها استثمار حقوق النشر الدولية واستكشاف أسواق جديدة ووسائل النشر لذوي الإعاقة البصرية.

 

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الأحد إن نخبة من المتحدثين ستشارك بالمؤتمر من بينهم البريطاني ريتشارد تشاركين رئيس جمعية الناشرين الدولية والمدير التنفيذي لدار بلومزبري للنشر ولويزا ليفينجستون مديرة وحدة الابتكار لدار هاشيت بالمملكة المتحدة وإيمان بن شيبة مؤسِسة دار النشر الإماراتية (سيل) المتخصصة بالكتب والمجلات الرقمية إضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني للإعلام بالإمارات.

 

وقالت إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب "الناشرون بحاجة إلى معرفة واقع المنطقة ومتطلباتها والتعرف على اتجاهات القراءة لدى مواطنيها والأسباب التي يمكن أن تحول دون إقبالهم على القراءة."

 

وأضافت "نريد تعزيز التواصل بين الناشرين العرب والناشرين الدوليين ونأمل أن يشجع المؤتمر على تبادل الأفكار وتبادل حقوق النشر عبر نشر أعمال مشهورة خاصة من العربية إلى اللغة الانجليزية ونشر أعمال الكُتّاب الواعدين العرب إلى جمهور أوسع خارج العالم العربي."

 

وإضافة إلى جلسات المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر تقام ورش عمل يقدمها خبراء للتدريب على المهارات الأساسية في عالم النشر كما ستخصص جلسة خاصة لتبادل حقوق الترجمة من خلال إبراز مجموعة منتقاة من الكتب باللغتين العربية والانجليزية.

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