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ثقافة ومجتمع

بلدية دبي تطلق الدورة الثامنة من مبادرة "يوم بلا مركبات" لعام 2017

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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بلدية دبي تطلق الدورة الثامنة من مبادرة "يوم بلا مركبات" لعام 2017

أعلنت بلدية دبي عن فعاليات الدورة الثامنة من مبادرة "يوم بلا مركبات" والتي سيتم تنفيذها بتاريخ 5 فبراير المقبل.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته البلدية اليوم في مقرها الرئيسي بحضور سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومساعدي المدير العام ومدراء الإدارات والمسؤولين في الدائرة.

 

 

وفق وكالة أنباء الإمارات، أكد مدير عام بلدية دبي أن المبادرة تشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتي بلغ عددها العام الماضي ما يقارب /1070/ جهة ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المبادرة زيادة في أعداد الجهات المشاركة لهذا العام بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشخصيات من بينهم رؤساء الدوائر الحكومية في الإمارة مما يمثل دعما حكوميا شاملا للمبادرة ومشاركة مختلف القطاعات كقطاع التعليم والقطاع التطويري وقطاع التجزئة والفنادق والمصارف ومشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تحرص البلدية دائما على دمج هذه الفئة المهمة في مختلف مبادراتها وفعالياتها.

 

 

وقال إن البلدية تسعى لإبراز مكانة مدينة دبي عالميا في مجال المدن الصديقة للبيئة عن طريق إيجاد كافة الحلول المستدامة والفعالة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة وأبرزها تلوث الهواء وزيادة البصمة الكربونية والتي تنجم عن انبعاثات المركبات حيث ان مركبة واحدة تطلق ما يقارب 140 كيلوجراما من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء باستخدام خزان وقود ممتلئ بحجم 15 جالونا في حين يبلغ مقدار الانبعاثات الكلية من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من مركبة واحدة سنويا حوالي 4 أطنان وتسهم هذه الانبعاثات في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتساهم الحملة في تحقيق أهداف الإمارة من خلال الأجندة الوطنية 2021 في مجال المحافظة على جودة الهواء وخفض البصمة الكربونية.

 

 

وأضاف مدير عام بلدية دبي أن المبادرة تسهم بشكل فعال في تشجيع استخدام وسائل النقل العام بدلا من استخدام المركبات الشخصية للوصول لمواقع العمل حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها وتعد تأكيدا على التزام مدينة دبي بالاتفاقيات البيئية الدولية والتي تتعلق بالتغير المناخي والمساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

 

 

وأوضح أن البلدية تسعى من خلال الدورة الثامنة للمبادرة إلى زيادة أعداد الجهات المشاركة في فعالياتها من القطاع الخاص على وجه الخصوص وستشهد المبادرة حملة تسويقية مكثفة ابتداءً من المؤتمر الصحفي لغاية تاريخ تنفيذ المبادرة وسيتم التركيز على الجانب التوعوي والتعريف بالمبادرة وستتاح إمكانية التسجيل للمشاركة في فعاليات المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة عن طريق موقع البلدية الإلكتروني www.dm.gov.ae.

 

 

وناشد مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات جميع شرائح المجتمع لتبني فكرة المبادرة وأهدافها سواء بشكل فردي أو مؤسسي والاستجابة لروح المسؤولية المجتمعية تجاه القضايا البيئية من خلال الحد بشكل عام من استخدام المركبات الشخصية للوصول إلى العمل أو التنقل والتشجيع على استخدام وسائل أخرى بديلة وصديقة للبيئة كوسائل النقل الجماعي أو مشاركة مجموعة من الأفراد في مركبة واحدة.

 

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