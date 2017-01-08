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ثقافة ومجتمع

دبي: سيدة تسجل 19 مخالفة بسرعة جنونية في ساعة واحدة

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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دبي: سيدة تسجل 19 مخالفة بسرعة جنونية في ساعة واحدة
لتهوّر صاحبة مركبة «بورش كايين»

في سابقة هي الأولى من نوعها في دبي، حقّقت سيدة أوروبية رقماً قياسياً في عالم السرعة، ولكن هذه السرعة من نوع خاص كلّفها 19 مخالفة وحجز مركبة قد يصل إلى 3 سنوات.

 

وكاد أن يكلّفها في الوقت ذاته حياتها وحياة مستخدمي الطريق الذي مرّت عليه مركبتها في لمح البصر، إذ تجاوز مؤشر لوحة مركبتها سقف 200 كلم/ساعة.

 

ووفقا لصحيفة البيان، كان شارع الشيخ زايد مسرحاً لتهوّر صاحبة مركبة «بورش كايين» التي أرجعت سبب هذا التهور الزائد إلى مزاجها السيئ ونفسيتها المتعبة، حسب العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي.

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