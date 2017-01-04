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ثقافة ومجتمع

السعودية: "لقطة إباحية" تبثها قناة "بداية" تشعل نار الجدل

أريبيان بزنس
الجمعة، 6 يناير 2017
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السعودية: "لقطة إباحية" تبثها قناة "بداية" تشعل نار الجدل

قدمت قناة "بداية" التلفزيونية السعودية الأربعاء في بيان اعتذاراتها إثر بث مشهد في برنامج لتلفزيون الواقع رأى فيه منتقدونه "لقطة إباحية".

وتقاسم رواد إنترنت مقطع فيديو من البرنامج يظهر رجالا يرقصون. وقد وقف أحدهم على مسافة قريبة جدا وراء آخر ومسك بوركيه وبدا وكأنه يحاكي حركات جنسية.

 

وفجر المقطع استهجانا كبيرا لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

    #قناة_بداية تعتذر عن اللقطة المسيئة التي ظهرت في قناتها.. وتستبعد المتسابق .

    .#بداية #زد_رصيدك80 #لقطة_إباحية_بقناة_بداية

    - pic.twitter.com/v0wh0t2O1L
    — أخبار السعودية (@SaudiNews50) 4 janvier 2017

 

وحسب موقع فرانس 24، انتشر وسم "لقطة_اباحية_بقناة_بداية" وطالب المحتجون بمعاقبة "الفاعل" وإغلاق القناة التي أنشأت العام 2005.

 

وكتب أحدهم في تغريدة على تويتر "وزارة الإعلام يجب أن توقف القناة فورا".

 

واعتذرت قناة "بداية" مشددة على أن بعض الأخطاء قد تحصل خلال البث المباشر.

 

وأوضحت "ما بدر من أحد المشاركين من تصرف لا يرضاه لا عقل ولا دين ولا خلق وقد قدم اعتذاره وأسفه بما بدر عنه بدون قصد مع استغفاره والتوبة إلى الله".

 

وتابعت القناة أنها قررت "استبعاد المتسابق من البرنامج وتعتذر لمشاهديها عما بدر منه هذا التصرف الذي لا يمثل توجه القناة وما نسعى له من نشر القيم والمبادئ".

 

وأكدت القناة أن برنامج "زد رصيدك" يعتمد على "نشر ثقافة الكسب والتوفير والتهيئة لسوق العمل" عند الشباب. وعرضت القناة بعد ظهر الأربعاء بثا مباشرا لتلاوة القرآن في أحد المساجد ثم برنامجا حول فن الطبخ.

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