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ثقافة ومجتمع

وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي.. أبو صياح عن 86 عاماً

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي.. أبو صياح عن 86 عاماً
رفيق سبيعي

توفي الفنّان السوري الكبير رفيق سبيعي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد مسيرة فنيّة طويلة شكل خلال احد أعمدة الدراما السورية في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما.

 

وولد الفنان فيق سبيعي -المعروف بـ "فنّان الشعب"- في حي البزورية في دمشق، وكان من روّاد الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، حين صنع شخصية "أبو صياح" الشهيرة، بعد بداية ظهوره في التلفزيون عبر مسلسل "مطعم السعادة" مع فنانين عدّة منهم دريد لحام ونهاد قلعي.

 

وقدّم أخيراً لمدة  12 سنة برنامج"حكواتي الفن" الأسبوعي الإذاعي، قبل ابتعاده عن الدراما التلفزيونية منذ جسّد شخصية "الزعيم" في العام 2015 في العمل اللبناني-السوري المشترك "بنت الشهبندر" الذي صوّر في لبنان، من إخراج ابنه سيف الدين سبيعي وكتابة هوزان عكّو.

 

 

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