وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي.. أبو صياح عن 86 عاماً

توفي الفنّان السوري الكبير رفيق سبيعي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد مسيرة فنيّة طويلة شكل خلال احد أعمدة الدراما السورية في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما.
وولد الفنان فيق سبيعي -المعروف بـ "فنّان الشعب"- في حي البزورية في دمشق، وكان من روّاد الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، حين صنع شخصية "أبو صياح" الشهيرة، بعد بداية ظهوره في التلفزيون عبر مسلسل "مطعم السعادة" مع فنانين عدّة منهم دريد لحام ونهاد قلعي.
وقدّم أخيراً لمدة 12 سنة برنامج"حكواتي الفن" الأسبوعي الإذاعي، قبل ابتعاده عن الدراما التلفزيونية منذ جسّد شخصية "الزعيم" في العام 2015 في العمل اللبناني-السوري المشترك "بنت الشهبندر" الذي صوّر في لبنان، من إخراج ابنه سيف الدين سبيعي وكتابة هوزان عكّو.
المزيد من أخبار سورية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرّئاسة الإماراتيّة تنعي الشّيخ حمدان بن راشد آل نهيان | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
وظائف شاغرة للمعلمين والمعلمات في قطر
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس