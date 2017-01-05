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ثقافة ومجتمع

وزارة التجارة السعودية تستدعي مسؤولي شركة "سنكرز" بسبب عبارات ﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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وزارة التجارة السعودية تستدعي مسؤولي شركة "سنكرز" بسبب عبارات ﻿

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاءها مسؤولي شركة "سنكرز"، بعد نشرها عبارات خارجة عن الذوق العام على شوكولاته سنكرز.
 
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين: "‏لاحظت وزارة التجارة وجود عبارات خارجة عن الذوق العام على منتج شوكولاته، منها (مضيع ومهوي وفاصل)؛ فتم استدعاء الشركة، وتطبيق الإجراءات، وأخذ التعهد عليهم بعدم تكرار ذلك".
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية، فقد نشر الحسين صورًا لمنتج الشوكولاته المعني.

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