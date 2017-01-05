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ثقافة ومجتمع

ضبط الكوكايين بقيمة 4.7 مليون دولار داخل حذاء مسافر من البرازيل

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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ضبط الكوكايين بقيمة 4.7 مليون دولار داخل حذاء مسافر من البرازيل

(رويترز) - قالت السلطات إن ضباطا بجهاز مكافحة المخدرات في نيجيريا ضبطوا 9.15 كيلوجرام من الكوكايين قيمتها نحو 4.7 مليون دولار داخل زوج جديد من الأحذية وصل مطار أبوجا على طائرة قادمة من البرازيل.

وتستخدم عصابات تنقل المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا في كثير من الأحيان دول غرب أفريقيا كنقاط عبور.

وقال وكالة مكافحة المخدرات إنه تم إلقاء القبض على نيجيري يتاجر في قطع غيار الدراجات النارية يبلغ من العمر 34 عاما بعد العثور على الكوكايين خلال فحص الركاب والأمتعة بعد وصولهم على رحلة قادمة من ساو باولو.

وقال المتحدث باسم الوكالة أوفويجو ميتشل "إنها أكبر كمية من الكوكايين نضبطها في عملية واحدة في العام الأخير. سبق لنا مصادرة كمية أكبر من الميثامفيتامين لكن بالنسبة للكوكايين هذه أكبر كمية صودرت. وطريقة إخفائها مبتكرة. كانت مخبأة عن طريق التعبئة من قبل المصنع لأنه كان حذاء جديدا تماما."

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