قانون جديد في فرنسا يمنع كل أنواع ضرب الأطفال

أقرت فرنسا فرض حظر كامل على ضرب الأطفال بعدما صادق البرلمان على منع الآباء من استخدام العقاب البدني ضد أطفالهم ليصل عدد الدول التي تمنع ضرب الأطفال إلى 52 بلدا، وسيحاكم في فرنسا من يضرب طفلا بتهم جنائية.





واقترحت الحظر مجموعة من النواب الاشتراكيين والمهتمين بشئون البيئة كتعديل ضمن مشروع قانون "المساواة والمواطنة" الذي يناقشه حاليا أعضاء الجمعية الوطنية.



ويغير الحظر مفهوم السلطة الأبوية في القانون المدني ليستبعد "كل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والمذلة، بما في ذلك أي لجوء إلى العنف الجسدي".



وجرى التصديق على الحظر أمس الأربعاء بعد أن تم التصويت على مشروع قانون المساواة والمواطنة في البرلمان.



وأشار موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أمس إلى أن فرنسا تعرضت في السنوات الأخيرة لانتقاد عنيف من مجلس أوروبا والأمم المتحدة لموقفها من العنف ضد الأطفال.