الإمارات: العطلات الرسمية لعام 2017

أعلنت حكومة أبو ظبي عن العطلات الرسمية للعام 2017 وتتضمن المناسبات الرسمية والإسلامية في دولة الإمارات للعام 2017، ويعتمدالتقويم الهجري لتحديد المناسبات والشعائر الإسلامية كبداية شهر رمضان أو الحج وبالتالي قد تختلف التواريخ الدقيقة للمناسبات الإسلامية من سنة ميلادية إلى أخرى حيث تعتمد على الرؤية المحلية للهلال.

تُغلق الوزارات الاتحادية والإدارات والمؤسّسات العامّة أثناء المناسبات الرسمية المدرجة أدناه. ويتغيّر نمط الحياة وعادات الناس خلال شهر رمضان المبارك في إمارة أبوظبي، حيث تُغلِق العديد من المطاعم والمحلات التجارية أبوابها طوال اليوم، إلاّ أن الشوارع ومراكز التسوق تعج بالمرتادين حتى ساعات متأخرة من الليل. كما تنخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان بمقدار ساعتين يومياً. وينتهي شهر رمضان بعطلة تمتد لثلاثة أيام احتفالاً بعيد الفطر السعيد.

كما قرر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد وإجازة رسمية على مستوى الدولة، وذلك تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة.

وفي الثاني من ديسمبر من كل عام، تتزين الشوارع والمباني في أنحاء الدولة للاحتفال بذكرى تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتّحدة، ويرافق اليوم الوطني للإمارات سلسلة من الأحداث والبرامج التي تستمر لعدّة أيام.

لا تعتبر التواريخ المذكورة أدناه إعلاناً رسمياً عن الإجازات، وسيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المخولة فور تأكيدها.