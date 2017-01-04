سقوط أمطار في الإمارات الشهر الجاري

يسيطر امتداد المرتفع السيبيري من الشمال على أجواء الدولة خلال شهر يناير الجاري، الذي يعد من أشهر فصول الشتاء، إذ تتأثر المنطقة بتوزيعات ضغطية مختلفة، ويؤدي ذلك إلى تغير في الحالة الجوية، كما تتأثر الدولة والمنطقة عموماً بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب أو ممتدة من الشرق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، تشهد الدولة خلال الشهر حالات عدم استقرار بسبب مرور المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا من الغرب إلى الشرق، تؤدي إلى ظهور السحب على مناطق مختلفة من الدولة، ويحتمل أن تتطور خاصة على المناطق الشرقية والشمالية ويصاحبها سقوط الأمطار ونشاط للرياح تؤدي أحيانا إلى تدني مستوى الرؤية خاصة في المناطق المكشوفة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم ضبابياً يصبح غائم جزئياً غلى صحو بعد الظهر والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج بشكل عام في الخليج العربي.

واستمر يوم أمس تشكل الضباب على معظم المناطق الداخلية والساحلية وعلى الطرق الخارجية «أبوظبي ـ دبي وأبوظبي ـ العين، وأبوظبي ـ الغويفات» وجزيرة أبوظبي ومدينة خليفة وما حولها ومطار أبوظبي الدولي.

كما غطى الضباب مناطق عديدة في سويحان والظفرة والبطين وليوا والغويفات، وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية على استمرار التحذير من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية منها.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني أقل درجة حرارة في منطقة الغويفات بواقع 9.9 درجات مئوية عند الساعة 7:30.



وفقاً للإحصاءات المناخية للشهر الجاري في السنوات الماضية فإن متوسط درجة الحرارة العظمى سجل بين 21.3 إلى 24.6 درجة مئوية، والصغرى بين 11.6 و 14.5 درجة مئوية، وقد بلغت أعلى درجة حرارة 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 والهير سنة 1983 والفوعة سنة 1983، بينما سجلت أقل درجة -1 درجة على منطقة ركنه سنة 2008.