السعودية زوجة حسين فهمي تطالب بالخلع: أخشى ألا أقيم حدود الله!

تقدمت سيدة الأعمال السعودية، رنا القصيبي، بقضية خلع ضد زوجها الفنان المصري حسين فهمي، بعد أشهر من انفصالهما، ورفضه تطليقها، متنازلة عن كل حقوقها ومعيدة له المهر البالغ ليرة ذهبية لبنانية.

وذكرت تقارير مصرية وسعودية أن رنا القصيبي، التي تعاني من فقدان البصر وأثار زواجها بالفنان المصري قبل عدة أعوام جدلاً، أكدت أمام المحكمة أنها "تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله معه"، وهي الجملة القانونية التي يجب أن تقولها الزوجة الطالبة الخلع.

وأعادت "القصيبي" مقدم الصداق الذي قدمه لها زوجها الفنان حسين فهمي، والبالغ ليرة ذهبية واحدة، حيث تسلمه محاميه بسبب غياب حسين فهمي عن الجلسة.

وطلبت "القصيبي" الخلع بعد خلافات كبيرة بين الزوجين، وصلت ذروتها حين تقدمت ببلاغ رسمي إلى الشرطة تتهم فيه زوجها بطردها من منزلها في القاهرة وإلقاء ملابسها في الشارع.

وبحسب التقارير، فإن رنا القصيبي كفيفة تعرضت للعمى، إثر مرض أصابها. وكان حسين فهمي قد تعرّف عليها في القاهرة؛ حيث تمتلك منزلاً بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب يدها من والدتها المقيمة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتزوج حسين فهمي (74 عاماً) خمس مرات؛ أشهرها من النجمة ميرفت أمين التي أنجب منها ابنتهما منة الله، ولقاء سويدان؛ حيث استمر زواجهما خمس سنوات قبل أن يعلنا الانفصال المفاجئ، وسرعان ما أعلن زواجه من رنا القصيبي وريثة المليارات والعقارات بعد وفاة والدها وشقيقها الوحيد.