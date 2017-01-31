80 صقرا في طائرة مع رجل سعودي تشعل الشبكات الاجتماعية

نشر مضيف جوي في موقع الشبكات الاجتماعية ريدت صورة تحت عنوان :"القبطان الذي اعمل معه أرسل لي هذه الصورة" وتبدو في الصورة مجموعة من الصقور على متن مقاعد بطائرة فى الجو.

ونالت الصورة أكثر من 4 آلاف تعليق بعد ساعات قليلة من نشرها. وذكرت التدوينة أن عدد الصقور البالغ 80 صقرا، دفع مالكهم وهو أمير سعودي لم يتم الكشف عن هويته أو أى معلومات عنه لحجز 80 تذكرة ذهاب وعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بصحبة صقوره، ولاقت الصور رواجًا كبيرًا على "فيسبوك" بعد أن نشرتها صحف غربية مثل ديلي ميل.

تلفت صحيفة ديلي ميل إلى أن سفر الصقور على متن الطائرات هو أمر شائع لدى شركات الطيران العربية حيث تسمح الخطوط القطرية نقل 6 طيور في الدرجة السياحية وذلك بأسعار تتوقف على الوجهة وغالبا ما يتم نقل هذه الطيور للمشاركة في رحلات الصيد ويخصص لكل منها معقد في الطائرة. وتشير طيران الاتحاد على موقعها بأنه "نسمح بنقل الصقور في المقصورة التي يسافر الضيف عليها على أن تُقدّم كافة الوثائق المطلوبة. كما يمكن قبولها كأمتعة مسجلة بدون أي رسوم إضافية."

وهناك تسهيلات لأصحاب الصقور المسافرين في الدرجة الأولى في شركة الاتحاد للطيران، فبوسع صاحب الصقور اصطحاب صقرين إلى ثلاثة لدى سفره في الدرجة الأولى في أنواع معينة من الطائرات التي تشغلها الشركة. كما أنه إذا زاد العدد، على المسافر مثلاً في الدرجة السياحية (الاقتصادية) أن يحجز مقعداً ثانياً للصقور، كما عليه الالتزام بشروط معينة في الرحلة، ومنها وضع قماش خاص على الأرض مقابل المقعد وعلى المقعد أيضاً، من أجل المحافظة على نظافة المكان في قمرة المسافرين.