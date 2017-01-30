داعش تهلل لقرار ترامب وتعتبره أفضل داعية للاسلام

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقل موقع سايت https://ent.siteintelgroup.com الذي يتابع صفحات المتشددين على الإنترنت عن أنصار لجماعات إسلامية متشددة مثل داعش قولهم إن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون تكشف كراهية الولايات المتحدة للمسلمين.

وأضاف أن قناة علماء الحق تساءلت على تطبيق تلجرام الإلكتروني لتبادل الرسائل عما إذا كانت سياسات ترامب تعني أنه حاليا أفضل داعية للإسلام.

وتابع أن من بين أول 48 مستخدما ردوا على هذا التساؤل قال 34 مستخدما أي 71 بالمئة إن ترامب بالفعل أفضل داعية للإسلام.

ونقل عن أحد المستخدمين قوله "ما فعله ترامب كشف بوضوح الحقيقة والحقيقة القاسية وراء كراهية الحكومة الأمريكية للمسلمين."

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