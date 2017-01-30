فرنسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون

مانيلا 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - فازت ملكة جمال فرنسا إيريس ميتينير (24 عاما) بلقب ملكة جمال الكون اليوم الاثنين في الحفل الذي استمر ثلاث ساعات في العاصمة الفلبينية مانيلا والذي ركز على التنوع وتجاوز مصاعب الحياة.





وفازت ميتينير التي تدرس جراحة الأسنان بالنسخة الخامسة والستين من المسابقة السنوية التي تستضيفها الفلبين للمرة الثالثة متفوقة على جميع المتسابقات والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم.

وحصلت راكيل بيليسير ملكة جمال هايتي على لقب الوصيفة الأولى في حين حصلت أندريا توفار ملكة جمال كولومبيا على لقب الوصيفة الثانية.

وكان موقع مسابقة ملكة جمال الكون الإلكتروني كتب عن ميتينير إنها تأمل أن تروج لصحة الفم والأسنان إذا فازت.

وقالت ميتينير بعد الفوز باللقب "فوجئت بفوزي وأشعر أنني محظوظة... ملكة جمال الكون حلم يراود كل فتاة... المسرح رائع وكل شيء رائع."

وأضافت "أريد أن أساعد الناس. أريد أن أفهم الناس وأن ألتقي بهم ومن ثم كان هذا (الفوز) حلمي."

وعاد ستيف هارفي لتقديم العرض بعد خطأ وقع فيه في المسابقة عام 2015 عندما أعلن اسم فائزة أخرى غير التي تم اختيارها.