الطفل الإماراتي "طلال" يعود من رحلة العلاج وينطلق برحلة الفوز

وبعد العسر جاء اليسر، وعم الفرح قلب طلال الصغير بحصوله على هدية شفائه من "مهرجان دبي للتسوّق" وفوزه في سحوبات "إنفينيتي" الكبرى اليومية، وهي عبارة عن سيارة إنفينيتي QX70 و150 ألف درهم نقدا.

رحلة علاج طويلة وأيام صعبة قضاها الطفل الإماراتي طلال عبد الرحمن علي الحمر، 3 سنوات، في المستشفيات قبل أن تتعافى كليته من علّتها، حيث خضع للعديد من الفحوصات والعلاجات في الهند قبل أن يستكمل التداوي ويتماثل للشفاء هنا في مستشفى دبي.

وبفوز الابن طلال، ابتسم الحظ أخيرا للوالد عبد الرحمن علي الحمر، 39 عاما، الذي واظب على المشاركة في سحوبات "مهرجان دبي للتسوّق" الكبرى منذ سنوات عديدة، لكن الحظّ لم يحالفه إلا عندما سجل الكوبونات باسم ابنه طلال، وفق صحيفة البيان.

وقال عبد الرحمن: "أنا سعيد جدا بالفوز بهذه الجائزة التي أدخلت الفرح إلى حياتنا من أوسع الأبواب، فقد منّ الله بها علينا بعد أن شفي ابني طلال من مرضه، حيث عانى من مشكلة البروتين في الكلية، فكان ذلك بمثابة هدية من المهرجان لعائلتي الصغيرة، زوجتي وطلال وشقيقتيه، بمناسبة الشفاء". وتابع القول: "بعض الأبناء يجلبون لأهلهم الحظ، وأنا أعتبر أن وجه طلال هو خير علينا، فلقد شاركت كثيرا بالسحوبات من قبل وكنت أسجل الكوبونات باسمي، لكن اسم ابني جلب الفوز لنا من أول مرة".

وأضاف عبد الرحمن: "خلال الفترة الماضية مررت بظروف وعثرات مالية صعبة، فقد تركت عملي في القطاع العام ودخلت في مشاريع خاصة عديدة، إلا أن الحظ لم يحالفني فيها ولم أوفق، لذلك فإنني سعيد جدا بهذه الجائزة الكبرى وأعتبر أنها جاءت في وقتها بالضبط".

وختم عبد الرحمن حديثه بالقول إنه يتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إطلاق المهرجان، وإلى كافة العاملين عليه، وإلى كافة الجهات التي تقدّم جوائز مهرجان دبي للتسوّق الذي يهدي الناس، مواطنين ومقيمين، الفرح والسعادة ويغيّر حياتهم إلى الأفضل ويحقق أحلامهم، مشيرا إلى أنه سوف يحتفظ بالجائزة الكبرى التي تسلمها من المهرجان كوديعة باسم ابنه طلال الذي ربح الجائزة.

يذكر أن سحوبات إنفينيتي الكبرى اليومية هي واحدة من سحوبات "مهرجان دبي للتسوق"، وهي تقام يوميا بدءا من 26 ديسمبر حتى 4 فبراير، وتقدم سيارة إنفينيتي QX70 و150 ألف درهم نقدا يوميا، إلى جانب 250 ألف درهم أسبوعياً لخمسة فائزين. أما بطاقات السحب ويبلغ ثمنها 200 درهم فتباع في محطات إينوك وإيبكو، ومركز الغرير، والقرية العالمية، وشارع الفهيدي، وشارع الرقة، وشارع بني ياس، وسوق الذهب، ويتم عرض السحوبات مباشرة على قناة سما دبي يوميا الساعة 10 مساء، ويتخللها بعض العروض والفقرات الفلوكلورية.