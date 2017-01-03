Arabian business
ثقافة ومجتمع

إخراج مقص جراحة من بطن فيتنامي بعد 18 عاما

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
إخراج مقص جراحة من بطن فيتنامي بعد 18 عاما

هانوي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - ظل مقص جراحي في بطن فيتنامي طيلة 18 عاما دون أن يدري إلى أن استخرجه الأطباء أخيرا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن ما فان نهات (54 عاما) قوله إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت السبب: مقص جراحي.

وقالت ترينه تي لونج مديرة مستشفى باك كان للتلفزيون إن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات.

وأضافت "حتى لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم... هذا درس لجميع الأطباء."

والأخطاء الطبية شائعة في فيتنام. وخلال العام الماضي أجرى أطباء عمليتين جراحيتين على أطراف ليست هي محل الشكوى وشخص آخرون حالة ثلاثة رجال على أنها حمل.

المزيد من أخبار فيتنام

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

الشيخ محمد بن راشد يطلق مبادر بنك الطعام

قانون التبرع التلقائي بالأعضاء بعد الوفاة دون استئذان يدخل حيز التنفيذ في فرنسا

الإمارات: 10 آلاف درهم غرامة لمغردين أساءا لـ "عروس الدراجات"

خسوفان للقمر وكسوفان للشمس ورمضان 27 مايو

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الكونجرس الأمريكي يجهز لإلغاء قانون الرعاية الصحية (أوباماكير)

الشرطة المصرية تفض مظاهرة وسط القاهرة ضد اتفاقية "تيران وصنافير"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »