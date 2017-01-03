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ثقافة ومجتمع

الشيخ محمد يطلق مبادر بنك الطعام

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
الشيخ محمد يطلق مبادر بنك الطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبين مبادرة جديدة باسم بنك الطعام، وقال سموه على تويتر"أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير "بنك الإمارات للطعام" .. مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله .. خصلة الكرم وإطعام الطعام"

 


وأوضح سموه بالقول: " الإخوة والأخوات كعادتنا السنوية وجهنا الجهات المختصة عدم تخصيص أي مظاهر وفعاليات احتفالية ليوم الجلوس في 4 يناير واستبدال ذلك بمبادرات الخير" واضاف بالقول:" نسعى من خلال بنك الطعام أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى زايد الخير طيب الله ثراه"

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