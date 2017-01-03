الشيخ محمد يطلق مبادر بنك الطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبين مبادرة جديدة باسم بنك الطعام، وقال سموه على تويتر"أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير "بنك الإمارات للطعام" .. مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله .. خصلة الكرم وإطعام الطعام"





وأوضح سموه بالقول: " الإخوة والأخوات كعادتنا السنوية وجهنا الجهات المختصة عدم تخصيص أي مظاهر وفعاليات احتفالية ليوم الجلوس في 4 يناير واستبدال ذلك بمبادرات الخير" واضاف بالقول:" نسعى من خلال بنك الطعام أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى زايد الخير طيب الله ثراه"