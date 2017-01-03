الإمارات: 10 آلاف درهم غرامة لمغردين أساءا لـ "عروس الدراجات"

قضت محكمة جنح أبوظبي بإدانة خليجيين متهمين بالقذف والسب والسخرية والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحق المدعي بالحق المدني وزوجته «عروس الدراجات النارية»، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية أن عروس الدراجات النارية وزوجها قدما بلاغاً للشرطة حول واقعة قيام المتهمين بنشر مقاطع فيديو وعبارات تحوي القذف والسب والإساءة الخادشة للشرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر ألفاظ القذف، كما قدما «فلاش ميموري» يحتوي كل التفاصيل المتعلقة بالدعوى في محضر الشرطة، وقيدت النيابة العامة قضية جنحة ضد المتهمين في شهر مارس/ آذار الماضي وفقاً لقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.

ووفق صحيفة الخليج، كانت عروس الدراجات النارية سجلت سابقة الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي بأن قامت بتغيير النمط التقليدي لزفة عروس واستحداث زفة من خلال هواية تحبها وهي زفة دراجات نارية «بايكرز» تنطلق من أحد الفنادق وتجوب بعض شوارع أبوظبي برفقة مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين حضروا من داخل الدولة وبعض الدول الخليجية والعربية للمشاركة بهذا الحدث الجديد.

وعلى ضوئها قام مجموعة من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم المتهمان، بأن وجهوا للعروسين عبارات الإساءة عبر مقاطع فيديو وتغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إقامتها زفة عرسها في مسيرة للدراجات نارية «بايكرز».