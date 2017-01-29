Arabian business
ثقافة ومجتمع

وفاة أم وإصابة رضيعتها بعد سقوطهما من الطابق الخامس في عجمان

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وفاة أم وإصابة رضيعتها بعد سقوطهما من الطابق الخامس في عجمان

شهدت عجمان صباح اليوم وقوع حادثة مأساوية راح ضحيتها امرأة عربية الجنسية في مقتبل العمر وإصابة رضيعتها التي تبلغ من العمر أحد عشر شهراً وتم نقلهما بعد الحادثة إثر ارتطامهما بالأرض إلى مستشفى الشيخ خليفة.

 

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثة مباشرة وتم الاتصال بالزوج الذي كان خارج المنزل ولم يعلم بالحادثة إلا عن طريق الشرطة.

 

وحسب صحيفة البيان، أفاد المقدم علي جبر مدير مراكز الشرطة الشاملة في عجمان أن الحادثة وقعت صباح اليوم وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى موقع البناية ووجدت المرأة متوفاة واصابة طفلتها إثر سقوطهما معاً من احدى الشقق السكنية في احدى البنايات.

 

وتم نقل الام و طفلتها الى مستشفى الشيخ خليفة ، كما تم الاتصال بالزوج الذي لا يعلم خبراً عن الحادثة وفي بداية الامر لم تخبره الشرطة بالحادثة وتم استجوابه وتبين للشرطة بأنه ذهب صباح اليوم الى الادارة العامة للإقامة والجنسية لتسوية وضعهما حيث كانت الزوجة مخالفة لقانون الهجرة والاقامة وجاءت زيارة بعد زواجها منه قبل عام ونصف ورزقا بطفلة ولدت في الدولة.

 

وذكر الزوج بأن زوجته تعاني من بعض الامراض النفسية وأثبت كلامه بتقارير طبية من عدد من الاطباء وعليه قررت الشرطة عرض التقارير على النيابة العامة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

وفاة 2 بحادث سير في اقتحام سيارة لمطعم بمحطة وقود في عجمان

إصابة 6 سياح في حادث سقوط منطاد هوائي في الشارقة

دبي: تعديلات جديدة تحمّل مالك العقار حوادث سقوط الأطفال من الشرفات

أسرة عراقية تنجو من الموت في سقوط مصعد بناية بهم في الشارقة

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا

لبنان توقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسياً

هل ترتبط اعتداءات خادمات أثيوبيات على الاطفال بأعياد غريبة؟

الأميران وليام وهاري يقولان إنهما سيقيمان تمثالا لأمهما الأميرة ديانا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

كم شركة لدونالد ترامب في السعودية؟

الجوازات السعودية: لا يمكن تحويل هوية زائر إلى مقيم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »