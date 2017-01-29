وفاة أم وإصابة رضيعتها بعد سقوطهما من الطابق الخامس في عجمان

شهدت عجمان صباح اليوم وقوع حادثة مأساوية راح ضحيتها امرأة عربية الجنسية في مقتبل العمر وإصابة رضيعتها التي تبلغ من العمر أحد عشر شهراً وتم نقلهما بعد الحادثة إثر ارتطامهما بالأرض إلى مستشفى الشيخ خليفة.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثة مباشرة وتم الاتصال بالزوج الذي كان خارج المنزل ولم يعلم بالحادثة إلا عن طريق الشرطة.

وحسب صحيفة البيان، أفاد المقدم علي جبر مدير مراكز الشرطة الشاملة في عجمان أن الحادثة وقعت صباح اليوم وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى موقع البناية ووجدت المرأة متوفاة واصابة طفلتها إثر سقوطهما معاً من احدى الشقق السكنية في احدى البنايات.

وتم نقل الام و طفلتها الى مستشفى الشيخ خليفة ، كما تم الاتصال بالزوج الذي لا يعلم خبراً عن الحادثة وفي بداية الامر لم تخبره الشرطة بالحادثة وتم استجوابه وتبين للشرطة بأنه ذهب صباح اليوم الى الادارة العامة للإقامة والجنسية لتسوية وضعهما حيث كانت الزوجة مخالفة لقانون الهجرة والاقامة وجاءت زيارة بعد زواجها منه قبل عام ونصف ورزقا بطفلة ولدت في الدولة.

وذكر الزوج بأن زوجته تعاني من بعض الامراض النفسية وأثبت كلامه بتقارير طبية من عدد من الاطباء وعليه قررت الشرطة عرض التقارير على النيابة العامة.