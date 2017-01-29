Arabian business
ثقافة ومجتمع

لبنان توقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسياً

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
لبنان توقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسياً

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان ربيع معلوف حكماً قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسياً ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ملاحقتهم جزائياً.

 

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، جاء في فحوى الحكم الصادر أن "المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علماً بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.

 

وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية".

 

وبحسب موقع "النشرة"، فقد أكد الحاكم معلوف أن "دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر".

 

يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسياً تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.

 

وقال القاضي إن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون باستثناء"، مشيراً إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.

المزيد من أخبار لبنان

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تنفي منع الباكستانيين المتحولين جنسياً من العمرة أو الحج

أردوغان يتناول الإفطار مع أشهر المتحولين جنسياً في تركيا

إندونيسيا : حذف الوجوه التعبيرية المتعلقة بـ"المثليين والمتحولين جنسيا" من تطبيقات التواصل الاجتماعي

10 متحولون جنسياً داخل سجن كويتي للرجال.. و"الخلوة الشرعية حق لزوجة السجين"

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا

هل ترتبط اعتداءات خادمات أثيوبيات على الاطفال بأعياد غريبة؟

الأميران وليام وهاري يقولان إنهما سيقيمان تمثالا لأمهما الأميرة ديانا

فيديو: كيف انتقم سعودي من زوجته بعد أن طلبت الخلع منه؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

استدعاء حاملي البطاقة الخضراء الأمريكية الغرين كارد قبل الدخول للولايات المتحدة أو قبل الخروج منها

السعودية تنفي تعيين اللبنانية كريستي سركيس كمديرة للعلاقات العامة في الناقة الوطنية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »