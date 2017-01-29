هل ترتبط اعتداءات خادمات أثيوبيات على الاطفال بأعياد غريبة؟

زعم شاب يعمل في خدمة الإسعاف في الإمارات أنه تفاجئ من وقوع عدة اعتداءات على الأطفال في يوم محدد أي 27 يناير. ونشر الشاب في موقع ريديت تدوينة جرى حذفها بحجة إثارة العنصرية دون إثبات لروايته التي تربط بين "عيد للشياطين يوم 27 يناير في اثيوبيا" وهذه الاعتداءات بحسب زعمه.

وقال الشاب في التدوينة إنه يعمل في خدمات الأسعاف ويرد على هاتف الإسعاف على الرقم- الإسعاف- وأنه كشف وجود 4 حالات بذات الأعراض في يوم محدد.

ولم تبرز أخبار اعتداءات من الخادمات في يوم 27 يناير سوى اعتداء نقلته تفاصيله صحيفة الرياض السعودية حيث اعتدت خادمة أثيوبية في قرية صنبة بجازان بالضرب على طفلتين وأمهما بطريقة وحشية كادت أن تقتلهم جميعاً، حيث هجمت بآلة حادة على طفلتين إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات والأخرى لم تتجاوز التسع سنوات، وأصبن بإصابات خطرة.

وبعد أن فزعت الأم لصراخ ابنتيها، وهرعت إليهما، لقيت هي الأخرى نصيباً مبرحاً من الضرب.

صحيفة اليوم السعودية لفتت إلى رأي الأخصائي النفسي أحمد السعيد أن الخادمة قد تكون مصابة بأحد الأمراض المسماة بالتهيؤات النفسية والتي تكون بسبب اضطرابات ذهنية ونفسية من النوع المسمى بالمرض الذهاني، مبينا أن المريض المصاب بهذا المرض يصاب باعتقادات قد تكون جازمة ويرى أشياء غير واقعية ويصدقها وهي كلها بسبب خلل ذهني وأحيانا قد تتطور وينفذ جرائم في أقربائه بقتل زوجته أو أولاده وأيضا حتى والديه معتقدا بأنهم سوف يقومون بقتله وهو ما يراه ذهنيا.