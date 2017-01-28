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ثقافة ومجتمع

فيديو: كيف انتقم سعودي من زوجته بعد أن طلبت الخلع منه؟

أريبيان بزنس
السبت، 28 يناير 2017
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فيديو: كيف انتقم سعودي من زوجته بعد أن طلبت الخلع منه؟

اتهمت مواطنة سعودية زوجها بارتكاب 375 مخالفة مرورية تصل قيمتها إلى 250 ألف ريال (حوالي 67 ألف دولار) في أقل من شهر واحد ثأراً منها بعد أن تقدمت بطلب خلع من زوجها إلى المحكمة.

 

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت الزوجة إن دعواها أمام المحكمة بفسخ الزواج قوبلت بثأر وانتقام من زوجها، الذي تعمد ارتكابه مخالفات بمبالغ كبيرة، مؤكدة إصرارها على طلب الخلع وإلزامه بقيمة المخالفات على السيارة.

 

وطالبت الزوجة ووالدها شرطة مرور في مدينة جدة بالتحقيق في حجم المخالفات من خلال صور الرصد الآلي واستدعاء سائقها، باعتبار أن ارتكاب مخالفات بهذا الحجم خلال أقل من شهر، يعني وجود القصد الموجب للعقوبة.

 

وأشارت إلى أن المحكمة قد تلزمها بإعادة المهر المحدد بـ20 ألف ريال مقابل الخلع، وهو ما يشكل عبئاً عليها وعلى والدها، لافتة إلى أنها لا تستطيع البقاء مع الزوج، لسوء العشرة بينهما ولأسباب قدمتها للمحكمة، التي حددت منتصف الأسبوع القادم موعدًا لاستكمال الفصل في الدعوى.

 

لمشاهدة الزوجة ووالدها يتحدثان عن الحادثة يرجى الضغط هنا

 

 

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