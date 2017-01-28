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ثقافة ومجتمع

مجلة أمريكية تستعرض تجربة الدفاع المدني في أبوظبي

أريبيان بزنس
السبت، 28 يناير 2017
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مجلة أمريكية تستعرض تجربة الدفاع المدني في أبوظبي

استعرضت المجلة العلمية للجمعية الوقائية للسلامة من الحرائق الأمريكية تبني الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، لبرامج فنية متخصصة في مجال التفتيش الوقائي والتدريب لعناصر الاطفاء وطواقمها الفنية، والتي تعد الأولى في نوعها على مستوى العالم.

 

ويتم تطبيقها في مشاريع مختارة بإمارة أبوظبي، محدثة ً ثورة في طرق التدريب والتطبيق العملي لسيناريوهات الاطفاء.

 

 

وقال العقيد محمد عبدالجليل الأنصاري المدير العام للدفاع المدني ابوظبي، إن المبادرة تعتبر الاولى، من خلال الاليات والممكنات التي توفرها، وتعزز مبادرة مؤشرات البناء الذكي التي أطلقتها الحكومة، وتعتبر الإدارة العامة للدفاع المدني ابوظبي أول جهة ترخيص تطلق مبادرة شبيهة، مؤكداً على أهمية المبادرة ومخرجاتها التي تتوافق مع القوانين والنظم المعمول بالدولة، بالاستفادة من تقنيات التصوير في إجراءات التفتيش الوقائي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

 وأضاف مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، بأن الهدف من المشروع هو توفير آلية مستدامة ومتجددة لنقل المعرفة، من خلال مواد تدريبية عالية الجودة، وتوفير فرص فريدة في توثيق وتصوير عمليات التفتيش الوقائي على مشاريع إمارة ابوظبي الحديثة.

 

 

 وتناول المقال الذي أعده مهندس الوقاية والسلامة من الحرائق، باسم جميل فرج الله، تفصيل التجربة وتحديات التنفيذ، وآلية العمل على تطبيق المشروع والخطوات المستقبلية لتطويره، بما يحسن إجراءات التفتيش الوقائي على المباني ورفع اداء التدريب، باستخدام تقنيات التصوير والإخراج ثلاثي الإبعاد وبرامج تفاعلية تمكن المستخدم من الاطلاع على كافة إجراءات التفتيش دون الحاجة الى الزيارة الميدانية للموقع مما يساهم بسرعة الإنتاج وجودة الأداء.

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