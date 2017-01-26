Arabian business
ثقافة ومجتمع

تغريدة "مريبة" للمتحدث باسم البيت الأبيض

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
تغريدة "مريبة" للمتحدث باسم البيت الأبيض

أثار المتحدث الجديد باسم البيت الأبيض شون سبايسر، فضول متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تغريدة "مريبة" دونها صباح الخميس.

وكتب سبايسر على حسابه "n9y25ah7"، ورجح متابعون أن تكون تلك "التغريدة الشفرة" المؤلفة من أحرف وأرقام كلمة السر الخاصة به، ونشرها عن طريق الخطأ.

 

ونقلا عن سكاي نيوز عربية، يبدو أن المتحدث تنبه لتدوينته الغريبة، ومحاها سريعا من حسابه الذي يتابعه على "تويتر" أكثر من 1.3 مليون شخص.

 

ورغم أن سبايسر حذف التدوينة من على حسابه، فإن آلاف المستخدمين احتفظوا بصور توثيقية لها ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها انتشرت في وسائل الإعلام حول العالم.

 

وهي ليست المرة الأولى التي ينشر فيها سبايسر تدوينات غير مفهومة ثم يمحوها.

 

وتعتمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تويتر"، كوسيلة سريعة الانتشار للإعلان عن القرارات والخطط المهمة.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

الأسواق العالمية وآلاف الخوارزميات ترصد كل تغريدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

مواطن سعودي يهنئ ترامب بصحيفة محلية وتويتر يشتعل بـ "#مسلط_يهني_ترامب "

كلينتون وترامب يشعلان معركتهما على تويتر

تغريدة ترامب تكبد شركة لوكهيد مارتن خسائر بملياري دولار

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

فيديو: كيف انتقم سعودي من زوجته بعد أن طلبت الخلع منه؟

موقع "تويتر" يشهد ولادة حركة "مقاومة" أمريكية ضد ترامب

"داخلية الإمارات": تهريب مخدرات في مراجيح أطفال

مجلة أمريكية تستعرض تجربة الدفاع المدني في أبوظبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"نقل أبوظبي" تعتزم رفع تعرفة فتح عداد سيارات الأجرة

وزارة الخدمة المدنية السعودية تتوعد بمقاضاة مروجي أخبار تعطل موقعها ونظام جدارة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »