تغريدة "مريبة" للمتحدث باسم البيت الأبيض

أثار المتحدث الجديد باسم البيت الأبيض شون سبايسر، فضول متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تغريدة "مريبة" دونها صباح الخميس.

وكتب سبايسر على حسابه "n9y25ah7"، ورجح متابعون أن تكون تلك "التغريدة الشفرة" المؤلفة من أحرف وأرقام كلمة السر الخاصة به، ونشرها عن طريق الخطأ.

ونقلا عن سكاي نيوز عربية، يبدو أن المتحدث تنبه لتدوينته الغريبة، ومحاها سريعا من حسابه الذي يتابعه على "تويتر" أكثر من 1.3 مليون شخص.

ورغم أن سبايسر حذف التدوينة من على حسابه، فإن آلاف المستخدمين احتفظوا بصور توثيقية لها ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها انتشرت في وسائل الإعلام حول العالم.

وهي ليست المرة الأولى التي ينشر فيها سبايسر تدوينات غير مفهومة ثم يمحوها.

وتعتمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تويتر"، كوسيلة سريعة الانتشار للإعلان عن القرارات والخطط المهمة.