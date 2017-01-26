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ثقافة ومجتمع

وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه في حادث مروري

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه في حادث مروري

قدم عدد كبير من الإعلاميين والدعاة التعازي للشيخ سلمان العودة مساء  (الأربعاء)، لوفاة زوجته وابنه في حادث مروري وضج تويتر بوسم

وكانت زوجة الشيخ العودة وابنه توفيا في حادث مروري وقع مساء الأربعاء، بعد أن اصطدمت السيارة التي تقل الزوجة و3 من أبنائه بشاحنة.

وهرعت الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الزوجة وأحد الأبناء، فيما أصيب الاثنان الآخران وتم نقلهما للمستشفى.

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