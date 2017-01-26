وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه في حادث مروري

قدم عدد كبير من الإعلاميين والدعاة التعازي للشيخ سلمان العودة مساء (الأربعاء)، لوفاة زوجته وابنه في حادث مروري وضج تويتر بوسم #وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه
وكانت زوجة الشيخ العودة وابنه توفيا في حادث مروري وقع مساء الأربعاء، بعد أن اصطدمت السيارة التي تقل الزوجة و3 من أبنائه بشاحنة.
وهرعت الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الزوجة وأحد الأبناء، فيما أصيب الاثنان الآخران وتم نقلهما للمستشفى.
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