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ثقافة ومجتمع

وفاة شاعر العامية المصري سيد حجاب عن 76 عاما

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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وفاة شاعر العامية المصري سيد حجاب عن 76 عاما
شاعر العامية المصري سيد حجاب

(رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأربعاء إن شاعر العامية سيد حجاب توفي عن 76 عاما بأحد مستشفيات العاصمة القاهرة تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال التي أثرت وجدان المواطن المصري والعربي.

 

ونعى وزير الثقافة المصري حلمي النمنم الشاعر الراحل في بيان قائلا "سيد حجاب من شعراء جيل الستينات فقد صهرته في شبابه محنة 67 وجعلته منحازا للقضايا الوطنية والاجتماعية والسياسية فاستطاع أن يصيغ بكلماته كل أحداث الوطن ووجدناه حاضرا خلال ثورة 25 يناير و30 يونيو كما أنه صاغ ديباجة الدستور المصري."

 

 

وأضاف البيان "كان شاعرا مصريا كبيرا ارتقى بالعامية فجعلها مقروءة للعالم العربي وقد استطاع أن يرسم نبض الحياة المصرية بكلماته التي لا تنسى فلا أحد ينسى كلماته في مقدمة مسلسل ‘بوابة الحلواني‘ و‘ليالي الحلمية‘ وغيرها من الأعمال الدرامية المتميزة."

 

 

جاءت وفاة حجاب قبل ساعات من افتتاح الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد أبرز حدث ثقافي تشهده القاهرة كل عام. ويبدأ المعرض غدا الخميس في أرض المعارض بمدينة نصر.

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