قصص غير مروية عن تراث السعودية يرويها حسين دغريري بالتعاون مع كاديلاك في دبي

سيقوم الراوي، المصور الفوتوغرافي والفيديو السعودي المبدع حسين دغريري، بعرض آخر إبداعاته في معرض (إيموشن آند موشن) Emotion & Motion في حديقة الخزان بدبي ابتداءً من يوم الجمعة 3 فبراير/شباط القادم وحتى السبت 11 فبراير/شباط 2017.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن هذا المعرض الذي يقام بالتعاون والتنسيق مع كاديلاك سيكون المعرض التصويري الفردي الأول لحسين خارج السعودية، وهو يستعرض رحلته الأخيرة التي لا تنسى التي استمرت لمدة ستة أيام في المناطق الجنوبية للمملكة. الرحلة التي تميزت بمناظرها الرائعة والأصوات التراثية المميزة في سهول الباحة، صحراء الربع الخالي- الطريق الأطول في المملكة- مدينة الطائف المشهورة بسوق عكاظ التاريخي، أبها وجازان المدينة الساحلية المشهورة بموسيقاها ورقصاتها التقليدية والتراثية.

واستخدم حسين، في توثيقه للقصص غير المروية والكثير من مشاهد الرقص التراثي الأصيل لمناطق الجنوب السعودي، أسلوباً فريداً تمكّن من خلاله أن يجعل أطياف وثقافات الرقص نابضة بالحياة، ما أضاف أحاسيس مبهرة إلى إبداعاته.

وكان الهدف الرئيسي لحسين من المعرض، إلهام الناس وتشجعيهم على مواصلة الاكتشاف والتعرّف على الجمال الذي يحمله العالم في ثناياه، سواء من خلال الطعام، أو الرقص، أو الفن، أو العادات والتقاليد.