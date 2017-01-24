توأمان بفارق 42 يوما في مدينة العين بالإمارات

شهد مستشفى توام في مدينة العين في دولة الإمارات مؤخرا حالة نادرة لولادة توأمين.. بينهما 42 يوما فارقا زمنيا.

وبدأت قصة التوأم ذياب وبطي عندما شعرت والدتهما بآلام المخاض قبل موعد ولادتها الأصلي بثلاثة أشهر، وتبين للفريق الطبي المعالج أن الجنين الأول فقد مشيمته بينما لا يزال وضع الثاني طبيعيا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قرر الفريق الطبي - برئاسة الدكتورة سنها بربها أخصائية طب الأجنة ومتابعة الدكتورة هناء شريف خيون أخصائية الأمراض النسائية والتوليد - البدء بخطة علاجية لمساعدة المريضة على إنجاب الجنين الأول والإبقاء على الثاني حتى يحين موعد ولادته عند اكتمال نموه.

وبعد موافقة العائلة على الخطة العلاجية.. ولد الطفل الأول /ذياب/ وأدخل لحاضنة أطفال.. بينما ولد توأمه /بطي/ بعده بـ 42 يوما مكتمل النمو وبصحة جيدة.. حيث بلغ وزنه 3.5 كيلو بعد بلوغه 3 أشهر.

وعزا الدكتور سعد الأسود استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة في المستشفى نجاح الخطة العلاجية التي أسفرت عن ولادة التوأمين إلى الرعاية الطبية الفاقة التي يوفرها المستشفى بقسم أمراض النساء والتوليد الذي يعد الأكبر في الدولة ويقدم رعاية طبية تشمل طيفا واسعا من التخصصات الرئيسة والدقيقة للمرضى الداخليين والخارجيين على حد سـواء بإشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين ذوي الكفاءات العاليـة والاستشاريين المدربين في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال إن القسم يوفر الرعاية الشاملة على مدار 24 ساعة لجميع المرضى، فيما تشمل الخدمات المقدمة قسم أمراض النساء وخدمات المساعدة على الإنجاب والأورام النسائية ووحدة الأمومة والجنين والجراحات النسائية وقسم التوليد.

يشار إلى أن "توام" جزء من النظام الصحي الذي تملكه وتشغله شركة أبوظبي للخدمات الصحية /صحة/ المسؤولة عن كافة الأنشطة العلاجية في المستشفيات والعيادات الحكومية بإمارة أبوظبي.