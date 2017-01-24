ظاهرة غير مألوفة...أسماك القرش تتجمع قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط

(رويترز) - شوهد نحو مئة من أسماك القرش الداكنة والرملية اللون قرب الشاطئ الشمالي الإسرائيلي مما أثار حماس الغواصين والمصورين ودفعهم إلى الشاطئ الواقع في شرق البحر المتوسط لمحاولة رصدها.

وقالت أدي باراش أستاذة علوم البحار بجامعة حيفا إن أسماك القرش يمكن أن يصل طولها إلى ثلاثة أمتار وربما اجتذبتها المياه الدافئة الخارجة من توربينات محطة أوروت رابين لتوليد الكهرباء قرب بلدة الخضيرة الساحلية.

وأضافت باراش "يمكنك فعليا أن تقف على الشاطئ وتشاهد أسماك القرش في الماء. لا علم لنا بمكان آخر مثل هذا وبالتأكيد ليس في البحر المتوسط."

وتابعت "لا نعرف بعد لماذا جاءت إلى هنا... ربما يكون ذلك فقط بسبب دفء المياه وربما لأن هذا المكان به غذاء أكثر وربما لفترة الحمل لكننا لا نعرف حتى الآن."

والتقط محبو أسماك القرش صورا باستخدام طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات ومعدات تصوير تعمل تحت الماء للأسماك في منطقة تقول باراش إنها معرضة للخطر فيها بشكل خاص.

وقالت "أسماك القرش تختفي على مستوى العالم وأسوأ مكان لها هو البحر المتوسط... أعدادها تتراجع بسرعة كبيرة جدا وحقيقة أن بإمكانك رؤية أسماك قرش كبيرة قرب الشاطئ مذهلة."

ومع انتشار أنباء ظهور أسماك القرش حاول الغطاسون والسباحون كذلك الاقتراب لمشاهدتها. وحذرت السلطات من أن هذه السلالة رغم أنه غير معروف عنها أنها تهدد الإنسان فقد تهاجم إذا ما شعرت بالخطر.