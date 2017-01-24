اجتياز لعبة ذهنية شرط وظيفة بـ 300 ألف درهم في دبي

الوظيفة مدير تنفيذي في إحدى الشركات العالمية، والراتب الشهري يتجاوز 300 ألف درهم إضافة إلى الحوافز السنوية، وشرط التعيين اجتياز لعبة ذهنية في دبي، تقيس الذكاء والإيجابية والحكمة ودقة الملاحظة والتفكير الناقد ومهارات القيادة والإدارة وحسن التدبير والتصرف.

هذه قصة استثنائية مثيرة بطلها مليونير أسترالي، يرفض آلية التوظيف التقليدية، ويرى أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الشاغرة، ما هو إلا مضيعة حقيقية للوقت والجهد. ووفق صحيفة البيان، بحثت عن هذه اللعبة التي أحدثت ضجة عالمية واسعة، وزارت مقرها للتعرف على طبيعتها وكواليسها.

تقول لينا الصاحب، المدير الشريك في «هِنت هَنت»، لـ«البيان»: تلقى قسم الحجوزات طلب حجز اللعبة لخمسة أشخاص، ولدى وصولهم قمت باستقبالهم والترحيب بهم كأي مشاركين آخرين، ولكنني لاحظت أن شخصاً سادساً معهم أوهمهم بأنه سيعود إليهم لاحقاً، إلا أنه وبعد عدة دقائق على دخولهم غرفة اللعب، عاد وطلب الدخول إلى قاعة المراقبة، ليتمكن من تسجيل ملاحظاته على أداء كل شخص، وقد أوضح لي أنه رجل أعمال أسترالي، ويريد اختبار المتقدمين لوظيفة «المدير التنفيذي» في إحدى شركاته، بشكل غير تقليدي، لقناعته بأن المقابلات الشخصية أسلوب قديم لا يكشف الطاقات الكامنة.

وبسؤالها عن طبيعة اللعبة، لفتت إلى أنها تحظى برواج كبير في باريس ولندن وكيب تاون وجوهانسبرغ وبودابست، وقالت: اللعبة مصممة لمجموعات تتراوح بين 3 - 5 أشخاص، حيث يكون أمامهم 60 دقيقة فقط، لحل مجموعة من الألغاز والمتاهات الغامضة في غرفة صغيرة، لا يُفتح بابها إلا في حال اجتياز جميع الألغاز.

وتابعت: لهذه اللعبة التفاعلية، عدة أهداف، من بينها التحفيز على العمل بروح الفريق والتعاون، وقياس المهارات والمزايا الشخصية والمواهب الفطرية لدى كل لاعب.

اطمئنان

وحول الإقبال على اللعبة، أكدت الصاحب أن هناك إقبالاً كبيراً على صعيد الأفراد والشركات، وقالت: تقوم كثير من العائلات بالمشاركة لرغبة الآباء في معرفة مهارات أبنائهم، وهناك أب قام بحجز اللعبة لعدد من أصدقاء ابنه لمعرفة ما إن كانوا على قدر من الذكاء والوعي ومدركين لأهمية العمل الجماعي، بما يعزز مشاعر الاطمئنان في قلبه على ابنه وهو معهم.

جريمة

من تحديات اللعبة الشهيرة، حل لغز الجريمة، حيث على المشاركين البحث في أرجاء مكتب الضحية عما يمكنهم من فك أقفال الصناديق وفتح الأبواب المغلقة وقراءة الكلمات السحرية على الجدران، ومعرفة المجرمين.