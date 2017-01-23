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ثقافة ومجتمع

علماء صينيون يطورون ورقا مقاوما للسوائل والنار

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
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علماء صينيون يطورون ورقا مقاوما للسوائل والنار

تمكن علماء وباحثون صينيون بمعهد شنغهاي للسيراميك، من تطوير ورق مقاوم للسوائل والحرارة، من المتوقع طرحه في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة.

 

وذكر موقع صحيفة "صباح جنوب الصين" (South China Morning Post مقره هونغ كونغ)، أن الباحثين استخدموا خلال تعديلهم تركيبة الورق، نوع من أنواع الكالسيوم الموجود على عظام وطبقة أسنان الحيوانات، التي تسمى بـ "هيدروكسيباتيت".

 

ونقلا عن وكالة الأناضول، أشار الموقع إلى أن الورق المطوّر يمكنه مقاومة درجات الحرارة حتى 200 درجة مئوية وسوائل مثل القهوة والشاي والعصائر.

 

وأوضح رئيس الفريق، ويدعى "زهو ينغ جيه"، أنه سبق وطورت ورق مقاومة للسوائل أو الحرارة، لكنه للمرة الأولى يتم فيها تطوير ورق مقاومة للسوائل والحرارة معا.

 

وأشار الباحث الصيني إلى أنه يمكن استخدام الورق المطور في التخطيط ولوحات الإعلانات وفي العديد من الأماكن.

 

ولفت إلى أنه يمكن تنظيف الورق بالماء دون أن تتأثر الكتابات، مضيفا "هذا الورق سيتيح إمكانية الاحتفاظ بالوثائق المهمة لمئات السنوات، لأنه لن يتأثر من الحرائق أو السيول.

 

وأفاد أن الورقة التي تبلغ حجمها "A4" سيكون سعرها أغلى من الورق العادي، إلى أن سعرها سينخفض بعد انتجاها بكميات كبيرة.

 

ويسعى الفريق الذي يعمل على تطوير المشروع منذ 2008، على طرح المنتج في الأسواق خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

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