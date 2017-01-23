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ثقافة ومجتمع

تلاوة من القرآن في كنيسة تطيح بكاهن الملكة أليزابيث

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
تلاوة من القرآن في كنيسة تطيح بكاهن الملكة أليزابيث

استقال كاهن الملكة أليزابيث بعد انتقاده السماح بتلاوة القرآن في كنيسة في غلاسكو. واعترض غافن أشندن على قيام كاتدرائية سان ماري في غلاسكو قائلا إنها خطيئة جسيمة.  

 

وقال غافن- الذي يعمل ضمن 34 كاهنا للملكة منذ 9 سنوات،  إنه استقال من منصبه الفخري كـ قس للملكة ليتمكن من التمتع بحرية أكبر تسمح له بالحديث باسم ديانته دون قيود.  

 

ونشر الكاهن على مدونته قائلا بعد حوار طلبه مسؤولو قصر باكنهام :"قررت أن أفضل مسار مشرف أختاره هو الاستقالة."

وكانت كاتدرائية سان ماري قد نظمت قداس مطلع الشهر الجاري في محاولة لتحسين العلاقات بين الأديان في غلاسكو، وقام طالب بتلاوة سورة من القرآن في الكنيسة واختار آية تتناول المسيح بالعربية. لكن غافن قال لإذاعة بي بي سي 4 يوم أمس إن ماحدث في غلاسكو، تم تصويره على أنه بناء جسور وتوعية للناس لكن طريقة القيام بذلك كانت سيئة جدا.

وأضاف غافن أنه دفع للاستقالة لأنه يرى أن واجبه الأهم هو" الحديث باسم الدين وليس الاحتفاظ بلقب عام يمنعني من القيام بواجبي الأسمى".

وكشفت صحيفة تلغراف أن اختيار السورة التي تمت تلاوتها من القرآن قد تكون وراء المسألة إذ اختار الطالب من القرآن الآية التي تمثل التعارض بين العقيدة المسيحية والدين الإسلامي أي مكانة المسيح.

 

 

 

 

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