وفاة رجل الأعمال السعودي عادل العوجان

توفي أمس الشيخ عادل العوجان عن 70 عاما وهو رئيس مجلس إدارة شركة العوجان الصناعية، أكبر الشركات الخاصة في منطقة الخليج وقد اشرف على تحقيق نمو هائل للمجموعة على مدى 48 عاما، تضمن أضخم شراكة في مجال المنتجات الاستهلاكية مع شركة عالمية كبرى في الشرق الأوسط. وكان العوجان خلال زيارة لمدينة جدة حين وافته المنية، وستقام جنازته في مدينته الدمام اليوم.

وتمارس العوجان الصناعية نشاطها في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الخاصة بها التي تحتل مكانة متصدرة في أسواق الشرق الأوسط وخارجها وتعتبر منطقة الخليج نواة رئيسية لعماها و تركز على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين والكويت وعمان وقطر.

وقد نمت العوجان الصناعية في أعمالها وفي مختلف القطاعات حيث استمرت في تنفيذ إستراتيجية طموحة وبتنويع أعمال الشركة داخل المملكة وخارجها، حيث أعلنت عن تأسيس مصنعين في إيران باستثمارات وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار، إضافة إلى مصانعها الحالية في المملكة والإمارات العربية المتحدة.