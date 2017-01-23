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ثقافة ومجتمع

مادونا تدافع عن تحريضها حول "تفجير البيت الأبيض"﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017

22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت يوم الأحد نجمة البوب ​​الأمريكية مادونا التي قالت في كلمة خلال مسيرة نسائية في العاصمة واشنطن يوم السبت إنها فكرت في "تفجير البيت الأبيض" إنها قالت ذلك مجازا . (حقق أحد مقاطع الفيديو للحادثة أكثر من مليون مشاهدة منذ نشره أول أمس)

 

ودفعت كلمة مادونا التي قوبلت بانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعض شبكات التلفزيون لوقف بثها المباشر بشكل مفاجئ للمسيرة التي اجتذبت مئات الآلاف في مظاهرات في شتى أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.  وقالت مادونا"لست شخصا عنيفا.  "قلت ذلك مجازا وانتهج أسلوبين في النظر للأمور أحدهما أن أكون متفائلة والآخر أن أشعر بالغضب والاستياء وهو ما أشعر به شخصيا." 

 

وقادت مادونا(58 عاما) الحشد يوم السبت في الهتاف "نعم نحن مستعدون" لمعارضة السياسات التي يروج لها ترامب الذي أثار غضب نساء كثيرات خلال حملته الانتخابية ببعض التصريحات وبوعود بحظر حقوق الإجهاض أو الحد منها.  وأدت تصريحات أدلى بها ترامب في شريط مصور قبل عشر سنوات وقال فيها إن النساء سيسمحن له بوصفه مشهورا بتقبيلهن وتحسس أجسادهن دون رضائهن إلى إثارة غضب نساء كثيرات بشكل أكبر. 

 

ولكن مادونا سبقت الهتافات بتصريحات فظة ضد منتقدي المسيرة.  وقالت نجمة البوب" أقول لمن يحطون من شأننا ويصرون على أن هذه المسيرة لن تضيف أي شيء مطلقا عليكم اللعنة."  وأثارت تصريحاتها انتقادات فورية على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى يوتيوب حيث بُثت كلمتها على الهواء ومسجلة وصف العديد من المستخدمين مادونا بأنها"شريرة."  وأبدى آخرون غضبهم من التصريح الذي قالت فيه إنها فكرت في تفجير البيت الأبيض. وطالب بعض مستخدمي تويتر بالتحقيق مع مادونا لتوجيهها تهديدات إرهابية.

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