نفي رسمي ياباني: لاتوجد "أميرة يابانية" تزوجت أمير عُماني

طوكيو- الاثنين ٢٢ يناير ٢٠١٧ / بان أورينت نيوز/أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني في بيان اليوم أنه لاتوجد "أميرة يابانية" تزوجت أمير عُماني

ونفت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني ما تداولته مواقع إعلامية عربية بأن أميرة يابانية قد تزوجت من أمير عماني.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في البلاط الإمبراطوري بطوكيو في تصريح خاص الى بان أورينت نيوز أنه لاتوجد أميرة يابانية باسم "فلاكو فوكودا" المزعومة بأنها ابنة الامير المزعوم "ماساهيكو فوكودا" اصلاً. وأضاف بأنه يستغرب وجود خبر كهذا في وسائل إعلام عربية".

ومن المعروف بأنه اسم (فلاكو) ليس ياباني أو اسم متداول في اللغة اليابانية، وبأن المدعو "ماساهيكو فوكودا" أيضاً ليس اسم أمير في الاسرة الامبراطورية.

وكان موقع ياباني قد نشر ان احد أعضاء الاسرة الحاكمة في سلطنة عُمان تزوج سيدة يابانية اسمها كيوكو اوهاما.

بان أورينت نيوز