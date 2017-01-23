بالفيديو: زفاف أمير عماني من أميرة يابانية

(تصويب للخبر: قام أريبيان بزنس بالتواصل مع صحافي في اليابان لتقصي حقيقة الخبر وتبين أنه لا صحة له وهو مجرد دعابة نفي رسمي ياباني: لاتوجد 'أميرة يابانية' تزوجت أمير عُماني )

كشف مقطع مصور ما بدا أنه حفل عقد قران أحد أفراد الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان، ويظهر أن العروس هي فتاة أجنبية يجح أنها إحدى فتيات الأسرة الحاكمة في اليابان أيضاً بحسب موقع الراي اليوم.

وأفادت المعلومات الواردة من سلطنة عمان أن العريس هو ابن شقيق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والعروس هي ابنة الأمير الياباني ماساهيكو فاكودا. “نزوج الامير حمد بن ذياب بن حمد آل سعيد، بالفاضلة فلاكو فاكودا، زوجته إياها على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل، وعلى حسن العشرة عندها، وجميل الصحبة معها، وأداء الواجب واللازم لها، ورفع الإساءة عنها، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. وأضاف: “وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهما عاجله وآجح زوجته إياها وأملكته عصمة نكاحها بإذنها ورضاها وبإذن من وليها أبيها الفاضل مساهيكو فاكودا، فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط المذكورة وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهما وقبل له على نفسه بجميع ذلك، فنكون أنا وأنتم من الشاهدين”.

(شاهد الفيديو هنا)

http://www.liveleak.com/view?i=30d_1484512019

وردد الأمير خلف المأذون الشرعي صيغة قبول الزواج ليعلنه بعد ذلك زوجاً للأميرة اليابانية بمباركة الشهود والحاضرين. وسلط موقع liveleak الشهير للمقاطع المصورة الضوء على تلك المناسبة، عندما نشر الفيديو على صفحاته تحت عنوان (أمير عماني يتزوج أميرة يابانية)، وقدم ملخصاً باللغة الإنجليزية لما احتواه المقطع، ذاكراً أن هذه الواقعة تعد من الحالات النادرة في البلدين التي يتزوج أبناء الأسرة المالكة من بلدان أخرى.