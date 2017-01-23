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ثقافة ومجتمع

"استقالة" قاضي قضاة الأردن بعد مطالبته الخليج دعم الأردن﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
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"استقالة" قاضي قضاة الأردن بعد مطالبته الخليج دعم الأردن﻿

اختار ملك الأردن عبد الله الثاني الشيخ عبد الكريم الخصاونة لتولي منصب قاضي القضاة غرد النص عبر تويتر خلفا للشيخ أحمد هليل الذي قدم استقالته اليوم الأحد من جميع المناصب التي يتولاها، على خلفية مطالبته دول الخليج العربي بتقديم دعم مالي للأردن وكان هليل حذر حكام الخليج من عدم الوقوف إلى جانب المملكة الهاشمية الأردنية التي تتعرض لأزمة مالية خانقة.

كما عين ملك الأردن الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة مفتيا عاما للمملكة خلفا للشيخ الخصاونة بحسب ما نقله موقع الجزيرة. 

 

وقالت مصادر سياسية قريبة من الحكومة لمراسل الجزيرة، إن خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ هليّل -الذي يشغل منصب إمام الحضرة الهاشمية- فاجأت مؤسسات القرار المختلفة، مشددة على أن ما جاء فيها كان يعبر عن رأي الشيخ الشخصي.  وأضافت المصادر ذاتها أن الطريقة التي تحدث بها هليّل أثارت استياء لدى كبار المسؤولين، فضلا عن أنها أثارت استياء مماثلا في مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

واعتبر هليل في خطبة الجمعة أن قيام دول الخليج بحماية الأردن ودعمه واجب عروبي وإسلامي.  وقال "أخاطب بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها، قادة وملوك وأمراء الخليج.. ونقدر لهم مواقفهم التي وقفوها معنا على طول الأيام، وأقولها لكم بكل احترام وتقدير: بلغ السيل الزبى (..) إخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت". 

 

 

وأضاف هليل "إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير.. لقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور، حذار ثم حذار أن يضعف الأردن، والأمور أخطر من أن توصف".  يذكر أن إمام الحضرة الهاشمية يُقصد به الإمام الخاص بالعائلة الملكية، المعني بإجراء عقود الزواج الخاصة بهم وتسيير شؤونهم الدينية.

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