كهرباء ومياه دبي تخصص 2 مليون درهم وقفاً سنوياً لدعم زواج الشباب الإماراتي

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية النهضة النسائية بدبي الجهة المعنية بتقديم الاستشارات والتدريب والخدمات الأسرية وإطلاق المبادرات الأسرية والزوجية تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وبموجب الاتفاقية تخصص الهيئة وقفاً سنوياً قيمته 2 مليون درهم لصالح جمعية النهضة النسائية لدعم الأعراس الجماعية وتعزيز بناء الأسرة من أجل مجتمع متلاحم محافظ على هويته وأصوله فضلا عن رفع مستوى التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما التوعية المجتمعية والأسرية.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اننا نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجياتنا وخطط عملنا ومبادراتنا من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة، وتأتي اتفاقية التعاون مع جمعية النهضة النسائية انسجاماً مع إعلان 2017 عام الخير في الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وثمن الجهود الدؤوبة لجمعية النهضة النسائية في إطلاق المبادرات الخلاقة الداعمة للشباب والمرأة وتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على دعمها اللامحدود لهذه المبادرة المجتمعية المثمرة.

وقالت الدكتور فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي إننا نتبنى العديد من المبادرات التي تهم الأسرة والمجتمع برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

واضافت أنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وترسيخاً لدعائم المجتمع نسعى إلى الارتقاء بخدماتنا إلى أعلى المستويات بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في مجال تحقيق الاستقرار والتماسك الأسري ..موضحة أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي تأكيد لهذه الاستراتيجية الطموحة.