ثري تونسي ينتحل هوية لاجئ سوري للحصول على جنسية بريطانيا

كشفت صحف بريطانية أن شابا تونسيا من عائلة ثرية تزوج من بريطانية (اسمها كارول هتشينز) سنة 2014 للحصول على إقامة في بريطانيا وانتحل مؤخرة هوية لاجئ سوري للزواج من كلير موسلي وهي ناشطة في منظمة الاغاثة البريطانية .
ويسكن التونسي محمد بجار في مدينة كالية الفرنسية وطاب له النزول إلى معسكر لاجئين مجاور لسكنه لإغواء ناشطة بريطانية رغم أنه لايحق لها خلال عملها بالدخول في علاقة جنسية مع أي مهاجر .
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