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ثقافة ومجتمع

ثري تونسي ينتحل هوية لاجئ سوري للحصول على جنسية بريطانيا

أريبيان بزنس
السبت، 21 يناير 2017
ثري تونسي ينتحل هوية لاجئ سوري للحصول على جنسية بريطانيا

كشفت صحف بريطانية أن شابا تونسيا من عائلة ثرية تزوج من بريطانية (اسمها كارول هتشينز) سنة 2014 للحصول على إقامة في بريطانيا وانتحل مؤخرة هوية لاجئ سوري للزواج من كلير موسلي وهي  ناشطة في منظمة الاغاثة البريطانية .

ويسكن التونسي محمد بجار في مدينة كالية الفرنسية وطاب له النزول إلى معسكر لاجئين مجاور لسكنه لإغواء ناشطة بريطانية رغم أنه لايحق لها خلال عملها بالدخول  في علاقة  جنسية مع أي مهاجر .

 