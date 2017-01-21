Arabian business
ثقافة ومجتمع

"رشوة" جديدة في مصر.. والمتهم مستشار وزير

أريبيان بزنس
السبت، 21 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"رشوة" جديدة في مصر.. والمتهم مستشار وزير

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، السبت، ضبط مستشار وزير المالية وشخص آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون.

 

وقالت الهيئة الرقابية إن الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية.

 

ووفق سكاي نيوز عربية، ذكرت الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة كانت ستهدر مبلغا يساوي 500 مليون جنيه، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة.

 

وتأتي هذه الواقعة الجديدة في الوقت الذي لاتزال النيابة العامة تحقق في قضية فساد أو ما يعرف في الإعلام المصري باسم "قضية الرشوة الكبرى"، وكان متهما فيها قاضيا بارزا، لكنه انتحر بعد حبسه على ذمة التحقيق، في الثاني من يناير الماضي.

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

مصر: انتحار القاضي وائل شلبى المتهم بالرشوة داخل محبسه

بالصور ..."مغارة علي بابا" في منزل موظف مصري متهم بالرشوة

دبي:رشوة بـ 7.17 ملايين درهم نظير معاملات "إصدار تأشيرة"

السعودية .. "المباحث" توثق رشوة بين موظف محكمة ومحام .. بـ "الفيديو"

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

كهرباء ومياه دبي تخصص 2 مليون درهم وقفاً سنوياً لدعم زواج الشباب الإماراتي

ثري تونسي ينتحل هوية لاجئ سوري للحصول على جنسية بريطانيا

"أبوظبي للسياحة والثقافة" ترحب بانضمام خمس دول جديدة إلى ملف الصقارة الدولي في اليونسكو

وفاة 6 معتمرين بريطانيين في السعودية في حادث تصادم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دراسة: حبوب حرقة المعدة قد تؤدي لعدوى بكتيرية في الأمعاء

تقرير استخباراتي أوروبي يثير غضب حزب أردوغان

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »