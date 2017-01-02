متسلقان أرادا إطلاق نداء استغاثة فحرقا جبلا في ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية أنها تعتقد أن رجلين من المتسلقين قد أشعلا حريقا غطى جبلا في ولاية بافاريا بعد أن تعرضا لحادث خلال احتفالات العام الجديد.

وتسلق الرجلان (32 و36 عاما) جبل يوخبرغ بالقرب من بلدة باد تويلتس قبل أن يسقط أصغرهما سنا لمسافة 100 متر تقريبا وتنكسر ساقه قبيل منتصف ليلة رأس السنة السبت /الأحد.

ووفق موقع دويتشه فيله، تعتقد الشرطة أن الرجلين أشعلا نارا بعد ذلك، ربما لجذب الانتباه إليهما للاستغاثة، قبل أن تستشري النيران لتخرج عن نطاق السيطرة.

وامتد الحريق ليشمل مساحة مائة هكتار عند قمة الجبل. وتمت الاستعانة بسبع مروحيات لجلب المياه من بحيرتين قريبتين من الجبل وإلقائها على النيران، فيما شارك في جهود مكافحة الحريق ما يزيد على مئة رجل إطفاء.

وأفادت السلطات المحلية بأنه تم إنقاذ الرجل المصاب وأعيد فتح بعض الطرق المجاورة، ولكن من الممكن أن تحتاج السلطات لأيام لاحتواء الحريق تماما.