حصول أكثر من 5500 من “بدون” الكويت على الجنسية السعودية

وكالات: أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت أن 8157 شخصا من فئة “البدون” عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات مختلفة، 5637 منهم إلى الجنسية السعودية، خلال 5 سنوات.

وأضاف مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد محمد الوهيب، أن 923 مقيما عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية العراقية و816 إلى الجنسية السورية و94 إلى الجنسية الإيرانية و49 إلى الجنسية الأردنية و638 إلى جنسيات أخرى، خلال الفترة ما بين مطلع العام 2011 ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وفقا لوكالة “كونا” الكويتية.

وأشار الوهيب إلى أن تعديل وضع الجنسية يمنح الشخص الحق في الحصول على إقامة مجانية فورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فضلا عن عدد من الامتيازات الأخرى كحق التعليم والعلاج المجاني والحصول على بطاقة التموين، على أن تكون له أولوية التوظيف بعد الكويتيين في القطاع الحكومي وأن يُعفى من شهادة الراتب عند التقدم للحصول على رخصة القيادة الكويتية. وبدأ عدد أفراد هذه الفئة بالتراجع خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل إحصاء العام 2010 انخفاض نسبتهم ليبلغ 30 بالمئة من مجموع المواطنين الكويتيين.