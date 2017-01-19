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ثقافة ومجتمع

وفاة 6 معتمرين بريطانيين في السعودية في حادث تصادم

أريبيان بزنس
الخميس، 19 يناير 2017
وفاة 6 معتمرين بريطانيين في السعودية في حادث تصادم

لقي ستة بريطانيين بينهم طفل  مصرعهم في حادث سير في المملكة العربية السعودية، من بينهم أربعة من عائلة واحدة وزوجين مسنين. 

 

Two British children were also injured in the crash. Pictures on a Saudi website showed the minibus on its side and an ambulance in attendance

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية تأكيد وزارة الخارجية البريطانية بعد ظهر اليوم الخميس، وكانت هناك تقارير غير مؤكدة أن شخص سابع قد توفى وأصيب أشخاص آخرون.  وقع الحادث أمس، حيث سافرت المجموعة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقالت وزارة الداخلية البريطانية: "ندعم أسر الضحايا الذين قتلوا بعد حادث سير في المملكة العربية السعودية، ونساعد المواطنين البريطانيين الآخرين الذين أصيبوا في الحادث. قلوبنا مع الضحايا وأسرهم في هذا الوقت العصيب".  كانت الحافلة تقل 12 مسافرًا بين مكة والمدينة المنورة عندما تعرضت للحادث اليوم الخميس، وكان الضحايا يؤدون العُمرة.

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وفاة 6 معتمرين بريطانيين في السعودية في حادث تصادم

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